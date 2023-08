VIDEO Pogledajte kako su s najviše statue u Europi uklonjeni srp i čekić

Snimke pokazuju kako radnici u utorak izrezuju srp i čekić iz štita koji drži ženska figura, simbol Domovine, prenosi BBC. Njih će zamijeniti grb s trozubcem, državnim simbolom Ukrajine, koji simbolizira stara slavenska plemena koja su nekad živjela na području te zemlje.

Radovi bi trebali biti dovršeni do 32. obljetnice ukrajinske Deklaracije o neovisnosti 24. kolovoza.

Figura koja drži štit i mač visoka je 62 metra, što je čini najvišom statuom u Europi i gotovo 16 metara je viša od Kipa slobode u New Yorku. Cijeli spomenik, kada se uračuna i baza, visok je 102 metra i težak gotovo 500 tona.

Godine 1981., još u sovjetsko vrijeme, muzejski kompleks s kipom svečano je otvoren povodom Dana pobjede nad Hitlerovom Njemačkom.

U anketi provedenoj prošle godine u vrijeme sveobuhvatne ruske invazije, jasna većina Ukrajinaca glasala je za uklanjanje sovjetske simbolike s kijevske znamenitosti.

In #Kyiv, the Soviet coat of arms was removed from the "Motherland" monument. pic.twitter.com/NyE8CyknWA