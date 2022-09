Privremeni rezultati izbora u Italiji pokazuju da će Giorgia Meloni vjerojatno postati prva premijerka Italije na čelu najdesnije orijentirane vlade od Drugog svjetskog rata. O tome hoće li njezina Vlada opstati ili će se nastaviti trend političke krize u Italiji te kakvi će biti njezini odnosi prema EU-u i Hrvatskoj za DNEVNIK.hr govori sociolog i diplomat Ivica Maštruko.

Koalicija desnog centra Giorgije Meloni trijumfirala na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Italiji i Meloni se realno smiješi premijerska stolica. Njezina koalicijska stranka Braća Italije osvojila je 26 posto glasova birača, Liga Mattea Salvinija oko 9 posto glasova, a treća članica te koalicije, stranka Forza Italija bivšeg premijera Silvija Berlusconija, oko 8 posto glasova. Stranka Braća Italije dominantna je unutar koalicije, pa tako i unutar raspodjela snaga.

45-godišnja Giorgia Meloni, poznata po svojim krajnje desnim stavovima poput odnosa prema abortusu, LGBT zajednicama, imigrantima, pa i teritorijalnim pretenzijama prema Istri i Dalmaciji, u svojem je pobjedničkom govoru imala pomirljiv ton.

Za svoju stranku kaže da je više mainstream politička grupacija, poput britanskih konzervativaca, te je obećala je da će nastaviti podržavati politiku Zapada prema Ukrajini.

Branila je Mussolinija, podržava Orbana i sada je pobijedila na izborima: U Italiji trijumf desnice, Giorgia Meloni održala pobjednički govor

Izgledna premijerka zbog koje strepi cijela Europa: "Ja sam Giorgia, žena, majka, Talijanka, kršćanka"

"Samo još jedna u nizu promjena Vlade u Italiji"

Ivica Maštruko, sociolog i prvi hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici, kao poznavatelj političkih prilika u Italiji za rezultate izbora kaže kako to nije ništa novo. "Ovo je samo još jedna promjena na političkoj sceni i kod Talijana je normalno da se na svim izborima okreću protiv bivših Vlada, pa je tako i sada. Više ni ne znamo koja je ovo Vlada po redu", komentirao je činjenicu da se Italija suočava s političkom krizom i krizom vodstva još od izbora 2018. godine.

"Ovo je očekivani rezultat", kaže Maštruko te dodaje da je jedino neobično u cijeloj situaciji to da je moguće da ova koalicija dobije većinu u oba doma, zbog čega bi bili u "boljoj poziciji jer će moći donositi odluke".

Problem vidi u tome što ova koalicija nema usuglašene stavove oko ekonomskih i financijskih politika, "što bi moglo dovesti do sukoba unutar koalicije", kaže Maštruko, koji je uvjeren da "neće Berlusconi izazivati probleme, ali Salvini bi mogao". Uputio je i na činjenicu da postoje neke razlike u stavovima o LGBT osobama i pravu na pobačaj, dok ih veže zajednički stav o imigrantima, no ne vjeruje da će Meloni praviti probleme oko pobačaja i ići u neke izmjene dosadašnjih prava.

"Bit će velike razlike između onoga što je govorila u predizbornoj kampanji", kaže Maštruko, koji ipak ističe kako je ova pobjeda "veliki vjetar u leđa za desnicu na europskoj sceni, no to je zapravo jedan očekivani rezultat i reakcija na neefikasnost i neorganiziranost lijevog centra".

Je li moguć Italexit i što bi pobjeda Meloni značila za Hrvate? "Znala je spominjati Istru i Rijeku kao teritorij Italije"

FOTO Kaos na predizbornom skupu: Policija palicama i štitovima rastjerivala agresivne prosvjednike

Populističke priče o Istri i Dalmaciji

Giorgia Meloni svojedobno je govorila i o teritorijalnim pretenzijama prema Istri i Dalmaciji, no Maštruko ističe kako od toga neće biti ništa. "Ona je podilazila udrugama koje postoje u Italiji, no to je nostalgija jednog dijela populacije, ali neće biti ništa od toga."

"Ona nije jedina koja to spominje, ali to se povremeno može očekivati na talijanskoj sceni", kaže i dodaje da, što se tiče povrata imovine Ezulima, to je riješeno međunarodnim ugovorima i tu ona ne može ništa napraviti. "Italija je priznala to kao važeće ugovore, a Hrvatska je, kao slijednica Jugoslavije, u svrhu obeštećenja uplatila 35 milijuna dolara i Italija je iz tog fonda obeštetila ezule."

Na pitanje kako će se daljnja politička situacija u Italiji razvijati Ivica Maštruko kaže kako nije moguće predvidjeti koliko će se ova koalicija zadržati, ali očekuje da će biti problema na desnom centru, no Giorgiji Meloni priznaje da je do sada bila vrlo umješna i uspješna u svojoj realizaciji.