VIDEO Nevjerojatni prizori iz Rusije: Jedna od najvećih snježnih mećava u posljednjem desetljeću zamela glavni grad

Ciklona je donijela više od cijelog dana neprekidnih mećava u rusku prijestolnicu u onome što bi mogla biti najjača snježna oluja u Moskvi u zadnjih 60 godina, prema meteorolozima.

Više od petine prosječne količine snijega u prosincu zabilježeno je u samo 24 sata u meteorološkim postajama širom Moskve gdje su ulice prekrivene snijegom, a vozači se muče kako da izađu automobilom s parkirališta.

From Russia with snow This is how Russians start there Day. pic.twitter.com/v65ERcrUMO

Meteorološka internetska stanica Gismeteo navodi da bi ukupna količina snijega u Moskvi mogla doseći 50 cm - najviša zabilježena za prosinac.

Škole u nekim regijama europskog dijela Rusije zatvorene su zbog snježnih oborina, objavila je ruska televizija.

#Moscow Oblast #Russia. Gonna be a loooong, cold night 🧊❄️🥶🤣‼️ If they didn't have a war-obsessed totalitarian government, maybe they could afford modern snow removal equipment & have fewer accidents like a normal country. #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/5L5W9qQpqg