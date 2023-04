Sve je više snimki koje će rasvijetliti događaje u Sankt-Peterburgu o kojima trenutačno priča cijeli svijet.

Daria Trepova ime je koje navodno stoji iza eksplozije bombe o kojoj trenutačno bruji cijeli svijet. U kafiću usred Sankt-Peterburga ubijen je ruski vojni bloger Vladlen Tatarski, jedan od najpoznatijih propagandista Kremlja.

The moment of an explosion in a cafe in St. Petersburg. Propagandist Vladlen Tatarsky held an event there. He is reportedly killed and six others were wounded. pic.twitter.com/lWijn522qN