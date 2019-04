Na snimci se može vidjeti kako se pored tornja crkve najednom stvara gust oblak dima.

Na društvenim mrežama objavljen je videozapis snimljen kamerom u vozilu koje se nalazilo u blizini crkve sv. Ante u Colombu na Šri Lanki i koja je zabilježila trenutak kada je u toj crkvi odjeknula eksplozija, jedna od najmanje osam koje su na Uskrs uzdrmale Šri Lanku.

Crkva sv. Antuna ima status šrilankanskog nacionalnog svetišta i posvećena je sv. Antuna Padovanskom.

Na snimci se može vidjeti kako se pored tornja crkve najednom stvara gust oblak dima.

Tijek događaja na Šri Lanki možete uživo pratiti OVDJE.

A dashcam footage showing the blast which occurred this morning at Kochikade St. Anthony's church.#SriLanka #Lk pic.twitter.com/bIWctmTUup

— Kavinthan s (@Kavinthans) 21 April 2019