Više je ljudi ozlijeđeno nakon što se veliki brod nagnuo u suhom doku u Edinburghu. Velika operacija spašavanja je u tijeku. U Imperial Docku u Leithu su policajci, vatrogasci i hitna pomoć.

Škotska služba hitne pomoći poslala je pet vozila hitne pomoći, zračnu ambulantu, tri traumatološka tima i druge resurse na mjesto događaja. Vatrogasci i policija prisutni su na mjestu događaja nakon dojave u 8:35 ujutro.

Zasad se pretpostavlja da ima i žrtava, piše Sky News.

Fotografije koje se šire društvenim mrežama prikazuju Petrel, istraživački brod, nagnut pod kutom od 45 stupnjeva. Petrel je kupio i opremio pokojni suosnivač Microsofta Paul Allen.

Vijećnik Leitha Adam McVey rekao je da se brod nagnuo zbog jakog vjetra.

Rusi tvrde da je Ukrajina napala brodove na Krimu, ali da su ih uništili

"Hitne službe reagiraju na veliki incident u dokovima Leitha - brod je izbačen iz skladišta zbog jakog vjetra. Zastrašujuće za one na brodu, moje misli su s onima koji su ozlijeđeni i nadam se da će se svi brzo oporaviti. Molimo, izbjegavajte to područje", napisao je na Twitteru.

