Imam Donje Jablanice i sam proživio tragediju: "Voda je došla do tavana u 40 minuta, skočili smo i plivali"

Pada kiša, a strojevi s utihnuli, spasitelji odmaraju jer će kasnije ponovo krenuti na teren. U dijelu sela je došla struja, a svijetla gore u prostorijama kuća.

S imanom džamije u Donjoj Jablanici Semirom Ef Jahićem novinarka Barbara Štrbac razgovarala je o groznoj noći koja je sve promijenila u Donjoj Jablanici.

"Polako skupljamo snagu da nastavimo živjeti dalje. Teško je, još tragamo za nestalima, ali moramo biti jaki i pouzdati se u dragog Boga, a svi kao zajednica ovo prebrodimo", rekao je.

Podijelio je osobnu tragediju.

"Moja obitelj je bila u dijelu koji je najjače pogođen. Ostali smo bez kuće. Voda je od prizemlja do drugoga kata došla za 40 minuta. Prvi se probudio četverogodišnji sin, nakon toga je žena vidjela da nam voda nosi automobil.

Nismo znali da nam se sprema još veća apokalipsa, mislili smo da je nešto trenutno. I prije je voda znala doći do kuće, ali nikada u ovom obujmu

Onda smo u kuću primili susjede jer nje njihova već bila poplavljena. Potom smo vidjeli da nam voda prodire preko balkona i pobjegli smo kroz tavan.

Nakon što je voda došla do tavana počeli smo skakati u vodu i plivati. Supruga je prva sa sinom otplivala do krova džamije. Voda je donijela kompresor i onda smo se svi evakuirali do džamije.

Supruga i susjeda uspejele su uz pomoć tog kompresora sina prebaciti na sigurno.

Ostali smo morali ostati na džamiji do 18:15, sve dok nas nisu primijetili pripadnici Gorske službe spašavanja Jablanica", rekao je i zahvalio im na pomoći.

Odgovorio je i na pitanje kako nastaviti dalje.

"Postavlja se pitanje kako ponovo, kada se izgrade nove kuće, kako zaspati i biti siguran da se ovo neće ponoviti. Moramo se uzdati u Boga i sudbinu da se ovakvo nešto neće ponoviti", ispričao je imam Jahić.

