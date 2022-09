Tužna vijest o smrti 97-godišnje kraljice Elizabete II. zatekla je Britance. Pred stanovnicima Velike Britanije je tjedan dana tradicionalnog tugovanja do pogreba, a dio njih nije mogao suspregnuti suze nakon objave iz Buckinghamske palače.

Preminula je kraljica Elizabeta II. Odlazak najdugovječnije britanske kraljice koja je obilježila prošlo i ovo stoljeće zatekao je Britance.

"Londonski taksisti stali su u red ispred Buckinghamske palače kako bi odali počast kraljici, jedan je rekao - 'Ona je jedina konstanta koju smo svi imali u životu'", navodi se u tvitu taksist u suzama.

London taxi drivers have lined up outside Buckingham Palace to pay their respects to The Queen, one said 'she's the only constant we've all had in our lives' https://t.co/tWZJsfugBt pic.twitter.com/3aChM2ynGn