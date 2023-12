Aktivnost vulkana se smiruje, ali opasnost još nije prošla: "To je najveća nepogoda i problem u ovom trenutku"

"Vulkan na Islandu je bio vrlo aktivan prošle noći. "Vatrene fontane" dostizale su možda i 150 metara, a sada su svega nekoliko desetaka metara. Aktivnost se prilično smanjila, pa je sada vrlo stabilno", izvijestila je vulkanologinja Helga Torfadottir.



Za četiri kilometra udaljeni gradić Grendavik, čijih je četiri tisuće stanovnika evakuirano, vijesti su zasad dobre.

"Lava ne teče prema gradu Grindaviku, nego u suprotnom smjeru. Dakle, tu nema opasnosti", komentirao je ministar vanjskih poslova Bjarni Benediktsson.

Vulkani se bude 35 kilometara južno od glavnog grada Rejkjavika i 20-ak od aerodroma. Zračni promet nastavlja teći.

"Nismo uplašeni. Zapravo smo prilično uzbuđeni zbog ovog. Vidjeli smo erupciju izdaleka", rekli su turisti iz Malazije.



U Rejkjaviku je ipak izdano upozorenje zbog mogućeg zagađenja zraka. Iz utrobe zemlje s magmom ne izlazi samo vulkanska prašina, nego i ugljični dioksid i sumpor.

"To je najveća nepogoda i problem u ovom trenutku. Uz to imamo ustu maglu i pada mnogo snijega. Moglo bi stvoriti neugodne uvjete na Rejkjaviku u idućim satima, ali trebalo bi to biti samo nekoliko sati, jer vjetrovi mijenjaju smjer", kazao je britanski vulkanolog Sam Mitchell.



I ta nagla erupcija pokazala je koliko su vulkani nepredvidiv prirodni fenomen, no jedna od najprosperitetnijih zemalja svijeta s njima se nosi od svog postanka.

"To je dio onog što mi jesmo, dio zemlje u kojoj živimo. Očito smo relativno naviknuti, ali je uvijek je to teško", istaknula je tamošnja premijerka Katrin Jakobsdottir.



I vlasti i struka priznaju da na pitanja koiliko će trajati izvanredno stanje i koje su moguće posljedice - nemaju precizan i pouzdan odgovor.

"Moglo bi trajati dugo, a moglo bi i kratko. Tko zna. Ali stigao je baš na vrijeme za Božić. Nadam se da će ostati ovako, ili se zaustaviti, jer mogao bi oštetiti infrastrukturu", dodala je Torfadottir.

U nadi da magma neće probiti nove pukotine, jugozapad Islanda priprema se za nekoliko dana, možda i tjedana, a možda i nekoliko mjeseci izvanrednog stanja.

