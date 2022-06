Nova slovenska ministrica Tanja Fajon ponovila je u četvrtak svoju potporu ulasku Hrvatske u Schengen, a isto tako i privrženost ulasku država zapadnog Balkana u Europsku uniju, kad ispune uvjete.

U izjavi novinarima nakon preuzimanja poslova od bivšeg ministra Anžea Logara, Tanja Fajon je izjavila da je privržena širenju Europske unije, ali da se nakon što su za članstvo kandidirale Ukrajina, Gruzija i Moldavija nikako ne smije zaboraviti na zemlje zapadnog Balkana koje su duže u tom postupku.

"Sve ću napraviti za to da i te države što prije pristupe Europskoj uniji", rekla je nova slovenska šefica diplomacije.

Na pitanje podržava li ulazak Hrvatske u Schengen kazala je da podržava proširenje Schengena na Hrvatsku, ali i Bugarsku i Rumunjsku, premda osobno misli da Schengen prije proširenja treba reformirati i da je povjerenje među sadašnjim članicama Schengena narušeno.

Do konačne odluke o proširenju Schengena, pa i na Hrvatsku koja je već dobila potvrdu Europske komisije da za to ispunjava sve tehničke uvjete, po njenim riječima preostaje još nekoliko koraka, pa i odluka u Europskom parlamentu, no prema riječima Fajon, kad ta odluka dođe na Europsko vijeće Slovenija "sigurno neće biti među državama koje bi proširenje blokirale".

Fajon je zajedno s dosadašnjim ministrom Logarom nakon primopredaje poslova u ministarstvu potvrdila da će Slovenija nastaviti pomagati Ukrajini i njenom približavanju Europskoj uniji, ali i završetku rata.

"Napravit ću sve da Slovenija da aktivan prilog nastojanjima za završetak rata u Ukrajini", kazala je Fajon.

Po njenim će riječima Slovenija uspostavljati čvršće veze s "jezgrenim" vodećim članicama EU-a kao što su Francuska, Njemačka i Italija, za razliku od prijašnje vlade Janeza Janše koja se okretala državama Višegradske skupine, osobiti Mađarskoj.