Slavni glumac žestoko opleo po Kamali Harris: "Ona ima IQ ograde"

Mel Gibson (68), popularni glumac je potvrdio da će glasati za Donalda Trumpa na nadolazećim američkim izborima te je kritizirao demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris, inzistirajući da ne bi bilo dobro kada bi ona pobijedila jer ima, kaže, mizeran dosadašnji uspjeh.

Na pitanje za koga će glasati na izborima, Gibson je za TMZ poručio: "O čovječe, to je veliko pitanje. Mislim da nikoga neće iznenaditi za koga ću glasati" te na pitanje misli li na Trumpa, odgovorio je: "Mislim da je to prilično dobar pogodak", piše The New Zeland Herald.

Zatim se osvrnuo na inteligenciju kandidatkinje. "Znam kako bi bilo kada bismo nju izabrali, a to nije dobro. Mizeran dosadašnji uspjeh, padajući dosadašnji uspjeh, nema politike o kojoj bi se moglo govoriti. Ima IQ kao ograda", poručio je.

Pročitajte i ovo Gost Dnevnika Nove TV Vojni analitičar o napadu Izraela: "Ostvario je svoj cilj, definirao sigurnosnu sliku Irana"

Pročitajte i ovo crobarometar Koga će birati mladi, a koga stari na izborima? U samo jednoj dobnoj skupini Milanović ne uzima najveći broj glasova