"To je preduvjet za trajan mir": Skupina stručnjaka UN-a poziva sve države da priznaju Palestinu

Skupina stručnjaka Ujedinjenih naroda u ponedjeljak je pozvala sve države da priznaju palestinsku državu kako bi se postigao mir na Bliskom istoku.

Poziv stiže nakon tjedna u kojem su Španjolska, Irska i Norveška službeno priznale palestinsku državu, izazvavši time bijes Izraela koji postaje međunarodno sve izoliraniji zbog rata u Gazi, piše Reuters.

Stručnjaci, među njima i posebna izvjestiteljica UN-a za ljudska prava na palestinskim teritorijima, rekli su kako je priznanje palestinske državnosti važno za prava palestinskog naroda i njihove napore prema slobodi i neovisnosti.

"To je preduvjet za trajan mir u Palestini i na cijelom Bliskom istoku, a počinje s trenutnom objavom prekida vatre u Gazi i zaustavljanje daljnjih vojnih upada u Rafah", naglasili su.

"Rješenje s dvije države ostaje jedini je međunarodno usklađen put prema miru i sigurnosti i za Palestinu i za Izrael te je izlaz iz generacijskih ciklusa nasilja i gnjeva".

Španjolska, Irska i Norveška svojim priznanjem žele ubrzati postizanje mira u Gazi. Tri države izrazile su nadu da će to ubrzati i priznanje drugih zapadnih država. Danski parlament kasnije je odbio to učiniti, a Slovenija će to razmatrati u utorak. Izrael se protivi priznanju Palestine, tvrdeći da to jača Hamas.