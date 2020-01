Američka mornarica objavila je video u kojemu se vidi kako ruski brod "agresivno prilazi" američkom brodu koji je obavljao rutinsku operaciju.

Peta flota Američke ratne mornarice objavila je na Twitteru video bliskog susreta s ruskim brodom do kojeg je u četvrtak došlo na sjeveru Arapskog mora.

Uz video, u objavi stoji da je USS Farragutu agresivno prišao ruski brod: "Farragut se oglasio s pet kratkih hitaca, što je međunarodni znak za opasnost od sudara, te zatražio da ruski brod promijeni svoj smjer u skladu s međunarodnim pravilima."

Međutim, ruski je brod prvotno odbio promijeniti putanju, ali je na kraju posustao: "Inicijalno odgađanje u poštovanju međunarodnih pravila tijekom agresivnog prilaženja povećalo je rizik sudara."

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe