Ravnateljica škole u Clewistonu na Floridi pod istragom je zbog toga što je učenicu izmlatila drvenom palicom, što je slučajno vidjela i snimila njezina majka. ''Kaznila'' je dijete od šet godina stigla jer je djevojčica navodno oštetila školsko računalo.

Policijska uprava Clewiston potvrdila je, za WINK news, da istražuju slučaj, te da u istrazi sudjeluje i Odjel za djecu i obitelj.

Pojedini školski okruzi na Floridi i dalje dopuštaju fizičko kažnjavanje djece, ali Hendry, u kojem se ovaj gnusni čin dogodio, ne. U svakom slučaju, do istrage ne bi ni došlo da majka ozlijeđene šestogodišnjakinje nije slučajno naišla kada se fizičko kažnjavanje dogodilo i sve snimila mobitelom.

Državno odvjetništvo također je uključeno u slučaj, a oni će odlučiti hoće li ravnateljica i zaposlenica škole koja joj je pomagala biti kazneno prijavljene.

"Mržnja kojom je udarila moju kćer, nezamisliva mržnja. Zaista nikada nisam udarila svoju kćer, a kamoli ovako kako ju je ona udarila", rekla je majka za WINK News. Majka djevojčice je imigrantica i loše govori engleski jezik, pa je s novinarima razgovarala na španjolskom. Plakala je tijekom razgovora.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe