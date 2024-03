Škola danima zataškavala slučaj prolivenog opasnog metala koji je pošpricao učenike

Tijekom popodnevne smjene dvoje nastavnika s djelatnicom laboratorija i učenicima pokušali su snimiti eksperiment sa živom za film o školi. U jednom trenutku iz manometra pod visokim pritiskom izletjela je veća količina žive sa vodom.

Vreme tvrdi da je ravnateljstvo škole danima zataškavalo cijeli slučaj te da je veći broj učenika imao nastavu u tom laboratoriju odmah nakon incidenta.

Ravnateljica škole Nataša Parezanović tvrdi da se prolilo najviše oko 50 grama žive i da to ne predstavlja nikakvu opasnost. No, očevici tvrde drugačije i tvrde da je iscurilo od 200 do 500 grama žive. O kakvoj se količini žive radi najbolje govori podatak da je u toplomjeru oko 2 grama žive.

"O svemu smo odmah obavijestili djelatnika za sigurnost u školi, a zatim i Institut za sigurnost i zdravlje na radu. Takve se situacije mogu dogoditi i procedure su vrlo jasne. Mi radimo u laboratorijima, sve je u malim količinama, u suprotnom bismo mogli zatvoriti i laboratorij i školu", rekla je Parezanović.

Prema pričama svjedoka, živa i voda koje su izletjele iz manometra poprskale su učenike, nastavnike i djelatnicu laboratorija u školi.

Nastavnica je odmah otišla kući kako bi se presvukla, dok su učenici nastavili s nastavom. Djelatnica laboratorija i profesor pozvali su spremačicu koja je noseći masku te u rukavicama papirnatim ubrusima pokupila prolivenu živu.

Kako tvrdi Vreme, čistačica je nekoliko puta mijenjala priču, jednom je rekla da je živu skupljala papirom, a kasnije da ju je pokupila nakon što je živa bila posuta sumporom te da je od svega napravljena pasta koju je onda uklonila, a to je jedini ispravan način skupljanja tog opasnog metala, ali to se ne radi papirom već špatulom ili sličnim alatom.

Nakon toga živa je, tvrde svjedoci, u crnoj vreći ostala u laboratoriju još najmanje pet dana. Ravnateljica škole tvrdi da je vreća odložena u veliku kantu koja se nalazi u posebnom prostoru škole.