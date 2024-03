Banke zabilježile rekordne profite, a i građani mogu biti zadovoljni: "Imamo jednu od najnižih kamatnih stopa"

Protekla godina bila je najprofitabilnija za hrvatske banke, a ni za njihove klijente nije bila loša. Banke su gotovo udvostručile svoju dobit, a klijenti istovremeno plaćaju jednu od najnižih kamata u Europi.



"Bankarski sektor je završio godinu s dobiti od 1,34 milijarde eura", obznanila je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.

To je više od 10 milijardi kuna. Pa se nameće pitanje kome je smrknulo, a kome svanulo.

"Ono što je zanimljivo jest da je na sektoru kućanstva zabilježen pad u odnosu na 2022. godinu. Kad govorim pad, govorim o ukupnim neto kamatnim prihodima", tvrdi Perko.

U godini rekordnih profita, banke su na građanima zaradile 14 milijuna eura manje nego godinu ranije. Razlog? Kamate su rasle sporije nego igdje drugdje u Europi.

"U Hrvatskoj su manje rasle kamatne stope na oročene depozite nego u većini zemalja europodručja, ali su još manje rasle kamatne stope na kredite" istaknuo je Velimir Šonje, arhivanalitičar.

Novi krediti uz fiksnu kamatu

Zadnjih godinu i pol dana u Hrvatskoj je bolje biti dužnik nego štediša, a takav trend se, čini se, nastavio.

Od kraja 2021. do kraja prošle godine rata stambenog kredita od 150.000 eura porasla je za 80-ak eura. U susjednoj Sloveniji za 160 eura, a u Italiji za gotovo 190 eura. Nove kredite je i dalje moguće dobiti uz fiksnu kamatu od 4 posto na dugi rok.

Građani imaju svoje mišljenje o tome.

"U moje vrijeme je bilo još teže dizanje kredita. U moje vrijeme ste morali uložiti, pa na osnovu toga dobiti. A sad toga nema", tvrdi Marko.

Neki bi i povoljnije kamate nego što su sada.

"Ako je kamata jedan posto, dva posto, rekao bih da je to dobro. Ako je deset posto, kao što je nekada davno bila, onda nije", rekao je Filip i dodao "Četiri posto? Još malo niže, pregovaraš, i to je to".

Ako se pita stručnjake kolika je kamata isplativa, odgovor je jednostavan.

"Iako su kamatne stope rasle u zadnjih godinu, dvije i dalje smo na razini Europe, ali i na razini svijeta među državama s najnižim kamatnim stopama. Pogotovo kad sagledamo inflaciju, dok god je inflacija veća od kamatne stope, računica je uvijek na vašoj strani" kazao je kreditni posrednik Hrvoje Travnikar.

Stoga ne čudi da je broj kredita koje građani ne mogu vraćati u dvije godine pao za trećinu.

