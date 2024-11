Sukob od kojeg mnogi strepe već se odvio: "Ovo otvara novu stranicu nestabilnosti u svijetu"

Sjevernokorejske trupe sukobile su se s ukrajinskim snagama koje se bore u ruskoj Kurskoj oblasti, objavio je New York Times kasno u utorak, citiravši neimenovane američke i ukrajinske više dužnosnike.

Doticaj je bio ograničen, rekao je ukrajinski dužnosnik za novine, te je vjerojatno testirao ukrajinske linije u potrazi za slabostima. Dužnosnik je dodao da su se sjevernokorejske snage borile zajedno s ruskom 810. odvojenom brigadom pomorskog pješaštva.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi izvješće New York Timesa.

Ured ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, ukrajinsko ministarstvo obrane, rusko ministarstvo obrane, Pentagon, ni američki State Department nisu odmah odgovorili na Reutersov zahtjev za komentarom.

Ukrajinske snage su u kolovozu upale u rusku pograničnu Kursku oblast, gdje su zauzele niz naselja u prvom takvom napadu na ruski teritorij otkako je Moskva započela svoju invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.

Pentagon je u ponedjeljak rekao da je u Kursku najmanje 10.000 sjevernokorejskih vojnika, no nije potvrdio izvješća da sudjeluju u borbama. Ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov je u intervjuu za južnokorejsku televiziju rekao da je došlo do prvog doticaja sa sjevernokorejskim snagama. New York Times je objavio da nije jasno gdje su se borbe odvile. Američki dužnosnik je novinama kazao da je ubijen značajan broj Sjevernokorejaca.

Zelenski je u svom noćnom obraćanju u utorak poručio da sukobi između ukrajinske vojske i sjevernokorejskih vojnika "otvaraju novu stranicu nestabilnosti u svijetu".

