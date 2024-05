Sjever Italije se bori s neviđenim poplavama: Palo najviše kiše u 170 godina

Oluje i obilne kiše prouzročile su poplave u mnogim dijelovima sjeverne Italije, a posebno su pogođeni gradovi Padova i Vicenza, piše u petak BBC.

Hitne službe koriste gumene čamce kako bi spasile ljude iz njihovih domova, a na snimkama se mogu vidjeti automobili kako plutaju ulicama.

Guverner pokrajine Veneto je opisao prekonoćne vremenske prilike kao "vodenu bombu".

Jug se Italije suočava s toplinskim valom neuobičajenim za ovo doba godine, pri čemu su na Siciliji zabilježene temperature do 35 Celzijevih stupnjeva.

Profesor Marco Marani, stručnjak za učinke klimatskih promjena sa sveučilišta u Padovi, rekao je za list Corriere del Veneto da "ekstremni događaji postaju sve češći te će jačati usporedno s jačanjem globalnog zatopljenja".

Obale rijeke Muson dei Sassi na padovanskom području popustile su zbog obilne kiše u ranim jutarnjim satima u petak, što je izazvalo poplave.

