Silovite oluje pogodile dijelove Europe: U Slovačkoj ima poginulih, Bavarsku potukla jaka tuča

Snažne oluje pogodile su u petak Njemačku, Češku i Slovačku, što je rezultiralo s nekoliko ozlijeđenih i prometnim kolapsom.

Oluja je u petak pogodila festival na otvorenom u zapadnoj Slovačkoj. Veliki šator se srušio, a nekoliko manjih šatora je oštećeno u oluji, objavila je novinska agencija TASR.

Hitne službe odvezle su 10 osoba s lakšim ozljedama u obližnje bolnice, objavio je kontrolni centar u petak navečer.

Festival Pohoda održava se od 11. do 13. srpnja u zračnoj luci Trenčin u zapadnoj Slovačkoj, ali je program privremeno prekinut zbog lošeg vremena. Raspoređen je velik broj policajaca i vatrogasaca, a sportska dvorana pretvorena je u evakuacijski centar za posjetitelje festivala.

A severe #storm with #hail swept through the town of #Brezno yesterday, #flooding the streets and causing significant damage in just 15 minutes. Authorities are working on the cleanup and #warning of further storms. 😔⛈️ #ThisIsSlovakia #weather #slovakia #scary #besafe #pocasie pic.twitter.com/5zvUPrjruW