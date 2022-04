Žene u Ukrajini suočene su s prijetnjom silovanja, koje se u ratnim situacijama koristi poput oružja. I dok ukrajinske snage polako uspostavljaju kontrolu nad selima i gradovima, pojavljuje se sve više zastrašujućih svjedočanstava o raširenosti seksualnih zlostavljanja.

Ratni zločini nad civilima nažalost su dio ratne svakodnevnice. Od početka ruske invazije Ukrajine, pojavljuje se sve više svjedočanstava o užasima koje doživljavaju civili. Fotograf Mikhail Palinchako snimio je 20 kilometara od Kijeva tijela ukrajinskih civila. Među njima su ubijene žene gole i djelomično spaljene.

Dead civilians are seen on the sidelines of highway 20km from Kyiv, Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. Under the blanket 4 or 5 dead naked women whom tried to be burned on the roadside. pic.twitter.com/5kWVTh8avm