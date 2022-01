U stampedu u Kamerunu uoči nogometne utakmice poginulo je najmanje šest ljudi, dok je njih 40 ozlijeđeno. Te bi brojke mogle i još rasti upozoravaju državni dužnosnici u Kamerunu.

Scene užasa stižu iz Kameruna gdje je u stampedu uoči utakmice Afričkog kupa nacija poginulo najmanje šest ljudi. Deseci su ozlijeđeni, neki od njih su u jako teškome stanju.

Vlasti upozoravaju kako bi broj žrtava mogao biti još i veći.

Do velike tragedije došlo je u trenutku kada je veliki broj navijača želio ući na stadion u glavnom gradu kako bi mogli pratiti susret svoje reprezentacije.

Six people died in a stampede outside of the Paul Biya Stadium this evening



More than 50,000 people allowed to attend flocked to see 🇨🇲 #Cameroon in action.



According to AFP, more than 40 people have been hospitalised with injuries in ‘desperate’ condition. #AFCON2021 pic.twitter.com/Jk26FHJbSI