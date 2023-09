Dnevnik Nove TV doznao nove detalje oko incidenta s ustaškom zastavom na Rujevici

Jedna zastava, puno otvorenih pitanja. FARE koji je prijavio incident ima svoje delegate. Onaj koji je pratio utakmicu na Rujevici i prijavio sve, kako doznaje Dnevnik Nove TV, podrijetlom je iz Čakovca, a živi u inozemstvu. Dok je dvojac koji je držao zastavu s varaždinskog područja.



Dnevnik Nove TV doznaje i da je ista osoba iz FARE-a bila u ožujku na utakmici s Walesom - onoj koja je bila obilježena povratkom Torcide na utakmice reprezentacije. Dnevnik Nove TV je u posjedu prijave.

Zoran Stevanović iz FARE mreže kaže kako ne znaju tko kao promatrač dolazi na utakmice: "Mi kao partneri FARE organizacije Hrvatskoj nikad ne znamo tko će doći. To je posebni odsjek, mi te ljude ni ne znamo u tom segmentu tako da taj dio protokola nije u našoj domeni."



Iz Saveza nisu htjeli komentirati ove navode i naglašavaju kako HNS-u nije cilj diskreditacija ni UEFA-e, ni FARE-a i partnera, već poštena i fer borba protiv rasizma i diskriminacije. No, u petak su bili jasni - podnijet će privatne tužbe protiv prekršitelja i tražiti nadoknadu štete.



"Mi ćemo biti ustrajni dok se ne rasvjetle sve okolnosti kako je došlo do ovoga. Što se tiče nadoknade štete kako u financijskom smislu tako i u smislu povrede časti ugleda ne samo HNS-a i reprezentacije nego i Hrvatske, bit ćemo ustrajni i to istjerati do kraja", rekao je Jurica Jurjević iz HNS-a.

Nameće se pitanje je li riječ o sabotaži? "Vidimo da stvarno u zadnjih tri do četiri godine i nogometni savez i nacionalna politika radi velike korake i hajdemo to istaknuti kao pozitivne primjere. Naravno, možda oni misle da netko im stvarno podmeće, ali u ovom razmišljanju mi ne bismo htjeli tako pristupiti", rekao je Stevanović.

Prekršiteljima je stigla i ekspresna kazna. Jedan je kažnjen s 1300 eura, a drugi mora u zatvor na 20 dana. Uz to, ne smiju na utakmice reprezentacije sljedeće dvije godine. Neslužbeno se doznaje i da je drugookrivljeni sin HDZ-ovog općinskog vijećnika.

Kako god bilo, sve zastave se inače prijavljuju HNS-u.

"Pregledavaju se prije unošenja na stadion i kao takve se čak i dan ranije postavljaju na ogradu da budu vidljive, dok manje zastave pregledavaju zaštitarske službe na unosu u sam stadion. Tu govorimo o zastavama od metar, metar i pol veličine", istaknuo je Stjepan Husnjak iz Kluba navijača ''Budi ponosan''.



Iz FARE-a kažu da su u kontaktu s HNS-om.



"Najvjerojatnije ćemo drugi tjedan imati i radni sastanak u segmentu kako sve te stvari poboljšati", napomenuo je Stevanović.



Hoće li Opus arena biti prazna, hoće li biti ograničen broj gledatelja ili će biti samo djeca? Kakva će biti kazna UEFA-e, trebali bismo doznati brzo jer utakmica je već 12. listopada.

