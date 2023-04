Šest osoba ubijeno je u ponedjeljak, uključujući i jednog policajca, u pucnjavi u središtu američkog grada Louisvillea, državi Kentucky.

CNN piše da je ubijeno šest ljudi, uključujući i jednog policajca. Do pucnjave je došlo u u središtu američkog grada Louisvillea, državi Kentucky.

BBC piše da je poginulo pet ljudi, a da ih je još šest ranjeno. FBI je rekao da su njegovi agenti odgovorili na mjestu događaja i da pomažu lokalnoj policiji.

BREAKING NEWS: Police say there is an active shooter situation in Louisville, Kentucky and there are "multiple casualties."



The Louisville Metro Police say there is an "active aggressor" near the city's downtown baseball stadium. pic.twitter.com/dQiLoGNo6G