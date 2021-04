Najmanje šest ljudi je poginulo u potresu magnitude 6.0 po Richteru koji je pogodio područje u blizini obale glavnog indonezijskog otoka Jave, no nema upozorenja na tsunami, javile su u subotu službe za izvanredna stanja.

Potres je pogodio područje 45 kilometara jugozapadno od Malanga, grada na otoku Javi, u kojem živi više od 887.000 ljudi.

"Agencija za upravljanje katastrofama je zabilježila šest mrtvih, dok je jedna osoba pretrpjela teške ozljede", kazao je glasnogovornik agencije Raditya Jati, dodajući da je nekoliko sela na Istočnoj Javi evakuirano.

Potres je zabilježen na dubini od 82 kilometra, što je relativno duboko. Plitki potresi nanose veću štetu, objasnio je Jati.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 in Java, Indonesia 42 min ago pic.twitter.com/L4nBu9xu31