Snažan potres magnitude 6 stupnjeva pogodio je more u Indoneziji, u blizini otoka Jave.

Snažan potres u subotu ujutro pogodio je more u Indoneziji.

Potres se dogodio 41 kilometar jugoistočno od grada Kepanjen i 58 kilometara južno od grada Malag na otoku Java, na dubini od 85 kilometara.

Izvješće EMSC-a javilo je o potresu magnitude 6,7 stupnjeva, da bi jačina potresa naknadno bila ispravljena na 6 stupnjeva.

Zasad nema izvješća o žrtvama niti materijalnoj šteti, kao niti upozorenja na tsunami.

M6.0 #earthquake (#gempa) strikes 139 km S of #Surabaya (#Indonesia) 28 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/RgFf1OcRMa