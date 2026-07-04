Separatisti i Al-Kaida napali gradove u Maliju: "Odjeknule su eksplozije"

Džihadisti i njihovi separatistički saveznici Tuarezi izveli su u subotu u Maliju nove koordinirane napade na nekoliko gradova i jedan zatvor, navode stanovnici i sigurnosni izvori i vojska koja tvrde da je stanje pod kontrolom.

Sukobi, koji su počeli oko pet sati ujutro, uslijedili su tek nešto više od dva mjeseca nakon što su te skupine izvele napade na vladajuću huntu u kojima je poginuo državni ministar obrane.

Novi su napadi zabilježeni u sjevernim gradovima Gau, Anefisu i Aguelhoku, kao i u središnjem gradu Sevareu te u zatvoru Kenierobi u blizini glavnoga grada te afričke države.

Od državnih udara 2020. i 2021. godine, Mali vodi vojska koja je obećala obnoviti sigurnost dok se ta velika pustinjska država suočavala s džihadističkom pobunom i separatističkim zahtjevima tuareških skupina.

Tuareški pobunjenici iz Fronte za oslobođenje Azavada (FLA) udružili su se sa Skupinom za potporu islamu i muslimanima (JNIM), povezanom s terorističkom mrežom Al-Kaidom, prije otprilike godinu dana, a nakon toga su 25. i 26. travnja izveli prve koordinirane napade.

Glasnogovornik FLA-e Mohamed Elmaulud Ramadane rekao je za AFP da je u Anefisu "palo nekoliko položaja", ali da se borbe još vode.

Otpor vojske

Stanovnik Anefisa izjavio je za AFP da su "naoružane skupine u gradu, ali vojska još pruža otpor. Tamošnji kamp još nije pao".

Gradovi Anefis i Aguelhok posljednja su preostala mjesta u kojima je vojska Malija zadržala prisutnost u sjevernoj regiji Kidal nakon travanjskih napada.

Strateški sjeverni grad Kidal pao je u ruke FLA-e u travnju, što je bio težak udarac za huntu.

U Gau, koji se također nalazi na sjeveru zemlje, stanovnici su za AFP posvjedočili o pucnjavi i eksplozijama u blizini vojnoga kampa.

"U središnjem gradu Sevareu eksplozije su odjeknule oko pet sati ujutro, iako njihov uzrok još nije poznat. Ubrzo nakon toga primijećeno je nekoliko zrakoplova kako prelijeću to područje", rekao je sigurnosni izvor za AFP.

Zatvorski kompleks Kenieroba, u kojemu su zatvoreni džihadisti i drugi zatvorenici, također je bio napadnut. Nalazi se otprilike 70 kilometara jugozapadno od Bamaka.

"Pod krevetima smo, pucnjava i dalje traje", rekao je jedan zatvorenik za AFP prije nego što su veze, kako se čini, prekinute. Središnji zatvorski centar Kenieroba najveća je moderna kaznionica u Maliju, s kapacitetom za više od 2500 zatvorenika.

Koordinirani napadi

Mali se suočava sa sigurnosnom krizom od 2012. godine zbog napada džihadističkih skupina povezanih s Al-Kaidom i Islamskom državom te lokalnih kriminalnih skupina i separatista.

U zajedničkom napadu u travnju, tuareški pobunjenici i džihadisti zauzeli su Kidal, koji su u studenome 2023. godine osvojili malijska vojska i saveznički borci iz skupine Wagner, ruske plaćeničke vojske koju je Moskva sada zamijenila paravojnom skupinom Africa Corps.

Vođa hunte u Maliju, general Asimi Goita, svrstao je zemlju uz Rusiju, okrenuvši leđa bivšoj kolonijalnoj sili Francuskoj.

I džihadisti i malijska vojska sa svojim ruskim saveznicima počinili su teška kršenja prava civila od travanjskih napada, objavio je Human Rights Watch u izvješću prošloga mjeseca.

Travanjski su napadi podsjetili na krizu iz 2012. godine kada su tuareški pobunjenici u savezu s džihadistima zauzeli strateška naselja na prostranom, udaljenom sjeveru zemlje.

Tuarezi, povijesno nomadski narod koji nastanjuje Mali, Niger, Alžir, Libiju i Burkinu Faso, desetljećima vode oružanu borbu protiv marginalizacije, djelujući posebno oko Kidala.

JNIM je u međuvremenu od rujna izveo niz napada na konvoje cisterni s gorivom koji su se kretali prema glavnom gradu Malija, što je vrhunac dosegnulo prošloga listopada.