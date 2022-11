Dok su neki hvalili darove kojima je ruski dužnosnik odao počast ženama i njihovim sinovima, ima onih koje je poklon zgrozio.

"Sergej Korostelev, šef oblasti Lgovski u regiji Kursk darovao je majkama ubijenih vojnika set ručnika", ovaj status s pripadajućom fotografijom šire Ukrajinci po Twitteru, a vijest je na Telegramu podijelio i portal 7x7 - Horizontal Russia.

Na taj način odao je počast njihovoj djeci, a ujedno im je čestitao Majčin dan. Darovao im je i tortu.

The head of the district in Kursk region, Russia presented the mothers of the dead soldiers with a set of towelshttps://t.co/RcB9GbB90w pic.twitter.com/ihljVXLhBM