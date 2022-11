Inflacija nije zaobišla ni omiljene adventske sajmove koji su se vratili nakon dvogodišnjih izdanja s mjerama. Ekipa Dnevnika Nove TV obišla je popularne kućice u Zagrebu, Splitu i Rijeci, te usporedila cijene kuhanog vina, kobasica i fritula.

Druženja, osmijesi, pjesma - adventska druženja na hrvatskim trgovima po starom normalnom. Sve je kao nekad, jedino novo su cijene. Zbog inflacije potrebno je dublje zagrabiti u novčanik, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Za mene studenta, otprilike ako se uzme kuhano vino i jednu kobasicu pojesti, je oko 50 kuna, što je OK, ali ne baš za svaki dan", priznaje Andrej iz Rijeke.

Za slasni komad u pecivu treba izdvojiti od 18 do 40 kuna. Najskuplje su one od mesa crne slavonske svinje. A i za grijanje uz čašicu treba izdvojiti koju kunu više. Računica je to na koju, kažu zakupci kućica, nisu mogli utjecati.

"Ako računate da je cijena kobasica nama 70 kuna kila, ili mesa 60 kuna, onda će valjda i ljudi shvatiti da smo morali dignuti cijenu. Pogotovo što mi recimo plaćamo vino koje kuhamo po cijeni do 45 kuna", pojasnio je Damir iz Rijeke.

Više cijene ulja i brašna utjecale su i na cijenu omiljene blagdanske slastice. Čašicu fritula je nemoguće pronaći ispod 20 kuna. Ugostitelji su bili zadovoljni prometom prvog vikenda.

Gradove su ukrasile stotine kilometara blještavih lampica. Uživaju i turisti. "Ovog nema u SAD-u, ali u Europi smo očekivali ovako nešto. Uživam", priznaje Laura iz SAD-a.

Malo tko o uštedi električne energije misli, jer računi će na naplatu ionako doći u siječnju.

