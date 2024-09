Amerikanci otkrili nove detalje o eksploziji pejdžera: "Primili smo poziv uoči napada." O svemu se oglasili i Rusi

Prema pisanju američkih medija, Izrael je taj koji stoji iza napada eksplozijama pejdžera, a sve je pokrenuto puno ranije nego što je planirano jer su se Izraelci uplašili da je Hezbolah prokljuvio čitavu tajnu operaciju. Za Izrealce je ovo bio use it or lose it moment (iskoristi ili izgubi trenutak), pa su odlučili aktivirati eksplozivne pejdžere.

Plan je bio čuvati tu taktičku prednost dok ne krene otvoreni rat između Hezbolaha i Izraela, a onda zadati snažan udarac koji bi onesposobio Hezbolahove redove.

Američki dužnosnici ispričali su kako je nekoliko minuta prije samog napada izraelski ministar obrane Yoav Gallant nazvao svojeg američkog kolegu Lloyda Austina i obavijestio ga kako će Izrael provesti operaciju u Libanonu, ali je odbio dati mu bilo kakve specifične detalje.

Poruke Rusije

Kremlj je u srijedu upozorio da bi napad eksplodirajućim pejdžerima na libanonsku skupinu Hezbolah i druge mogao prouzročiti širi regionalni sukob te je pozvao da se istragom utvrde počinitelji.

Tisuće pejdžera detonirano je u napadu u utorak diljem Libanona, pri čemu je poginulo devetero ljudi i ranjeno gotovo 3000 drugih, uključujući borce Hezbolaha i iranskog izaslanika u Bejrutu.

Viši libanonski sigurnosni izvor i jedan drugi izvor za Reuters su kazali da je izraelska obavještajna služba Mossad umetnula eksplozive u 5000 pejdžera koje je uvezla libanonska skupina Hezbolah više mjeseci prije detonacija.

Tajvanska tvrtka, o čijim se pejdžerima radi, objavila je da nema veze s njima i da je za njih odgovorna tvrtka sa sjedištem u Mađarskoj koja ima pravo koristiti njihovu robnu marku u proizvodnji pejdžera.

"Ono što se dogodilo, što god to bilo, sigurno vodi prema eskalaciji napetosti. Sama (bliskoistočna) regija u eksplozivnom je stanju, a zasigurno da incident poput ovog, svaki od njih, ima potencijal biti okidač za to da se situacija otme kontroli", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Naravno, vjerujemo da se treba provesti detaljna istraga ovog incidenta, trebaju se utvrditi uzroci i okolnosti onoga što se dogodilo i, naravno, trebaju biti identificirani odgovorni za te masovne eksplozije komunikacijske opreme", poručio je.

Nalazi takve istrage specijalistima bi omogućili da eliminiraju rizik od toga da se nešto slično dogodi u Rusiji ili drugdje, dodao je Peskov.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova ranije u srijedu reklo je da je napad dio hibridnog rata protiv Libanona u kojem je stradalo više tisuća nevinih osoba.

"Čini se da su organizatori ovog visokotehnološkog napada namjerno htjeli potaknuti oružani sukob većih razmjera kako bi prouzročili širi rat na Bliskom istoku", rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

