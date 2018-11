Sedmero djece je pretrpjelo ''potencijalno ozbiljne'' ozljede u Woking Parku u britanskom Surreyu nakon što se tijekom vatrometa urušio tobogan na napuhavanje.

Policija je priopćila kako se ''urušio ogroman tobogan na napuhavanje'', a služba hitne pomoći je rekla kako je više ekipa na mjestu događaja, piše BBC.

Woking Park je evakuiran, a hitna služba je pružila pomoć sedmero djece s ''mogućim teškim ozljedama''. Djeca su prevezena u bolnicu za traumatologiju u Londonu.

Vatromet je prekinut, a posjetiteljima je rečeno da se vrate kući.

Organizatori vatrometa su na Twitteru izrazili žaljenje zbog događaja.

We are all very shocked and distressed by events in the funfair this evening. We are focussing in assisting the emergency services in dealing with the injured children.



If you’ll excuse us, we’ll turn our attention to dealing with ticketing issues etc when we can?