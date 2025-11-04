Sedam penjača poginulo u lavini, preživjeli: "Više puta smo tražili pomoć, ali..."

Lavina koja je u ponedjeljak pogodila kamp na planini Yalung Ri u Nepalu usmrtila je najmanje sedam penjača, uključujući pet stranaca i dva Nepalca. Poginuli su nakon što ih je pogodila lavina na himalajskom vrhu u sjeveroistočnom Nepalu, priopćila je ekspedicijska agencija Seven Summit Treks.

Incident se dogodio u ponedjeljak u 9 sati po lokalnom vremenu blizu baznog kampa na planini Yalung Ri u okrugu Dolakha.

Spasioci su pronašli dva tijela, a još uvijek tragaju za preostalih pet, za koje se vjeruje da su zatrpani snijegom. Petero drugih vratilo se u bazni kamp s lakšim ozljedama.

Svi ti penjači bili su dio grupe koja je krenula sat vremena prije nego što je lavina udarila, rekao je načelnik okružne policije za BBC.

"Tijela ostalih pet preminulih penjača možda su 3 – 4,5 metra ispod snijega. Trebat će vremena da ih pronađemo", rekao je Mingma Sherpa, predsjednik Seven Summit Treks. Među poginulima su dva Talijana, Kanađanin, Nijemac, Francuz i dva Nepalca, koji su služili kao vodiči.

Lokalni zamjenik nadzornika policije Gyan Kumar Mahato rekao je u ponedjeljak za BBC da je spasilački helikopter sletio u područje Na Gaun u Dolakhi – pet sati hoda od baznog kampa Yalung Ri.

Jedan od ozlijeđenih penjača rekao je za The Kathmandu Post da su više puta tražili pomoć, ali bezuspješno, piše BBC.

"Da je spašavanje stiglo na vrijeme, moglo se spasiti više života", rekao je za nepalske novine.

Mahato je novinarima rekao da su spasilačke napore otežali loši vremenski uvjeti i logistički problemi, zbog čega je teško letjeti helikopterima ili pješice doći do mjesta događaja.

Teški uvjeti spašavanja

Spasilačke ekipe provele su višesatnu akciju u iznimno teškim vremenskim i terenskim uvjetima. Helikopter koji je pokušao doći do mjesta nesreće morao se vratiti zbog lošeg vremena, pa su spasioci do kampa nastavili pješice.

"Postoji i problem s kisikom", rekao je Mahato.

"Samo obučeni ljudi koji žive u planinskim područjima mogu provoditi spasilačke operacije. Zato surađujemo s lokalnim vodičima i penjačima. Vrijeme je također izazov, stalno se mijenja", poručio je.

Planina Yalung Ri, smještena u dolini Rolwaling u istočnom Nepalu, popularna je među planinarima početnicima i onima koji se pripremaju za osvajanje viših vrhova Himalaje. Nepal je dom osam od četrnaest najviših planina svijeta, uključujući Mount Everest.

Iako je proljeće tradicionalno najpovoljnije razdoblje za uspon na te vrhove, brojni strani penjači u Nepal dolaze i tijekom jeseni, između monsunskih kiša i početka zime.

Mahato je rekao da su vlasti upozorile penjače na mogućnost kiša i nadolazeći monsun, no skupina je započela uspon prije nego što je službeno proglašen početak monsunske sezone.

Znanstvenici već godinama upozoravaju na to da klimatske promjene čine vremenske uvjete u Himalaji sve nestabilnijima i nepredvidljivijima. Samo prošlog mjeseca stotine planinara morale su biti spašene sa sjeverne kineske strane Mount Everesta nakon neuobičajeno jakih snježnih padalina i obilne kiše.