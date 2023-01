Sedam osoba ubijeno je u pucnjavi na dvije lokacije u gradu Half Moon Bayu, na obali na sjeveru Kalifornije, a čini se da ih je počinila ista osoba, koja je privedena, izvijestile su lokalne vlasti.

Grad Half Moon Bay nalazi se oko 50 kilometara južno od San Francisca.

"Policajci koji su se odazvali na poziv na prvoj su lokaciji našli četiri poginule osobe i još jednu ranjenu, a zatim su na drugom mjestu u blizini našli još tri mrtve osobe", rekla je na konferenciji za novinare šerifkinja Christina Corpus.

Obje lokacije na kojima su se dogodili napadi su farme, a kako je izvijestio San Francisco Chronicle, jedna od njih je farma gljiva.

Snimka koju je objavio ABC 7 iz Half Moon Baya pokazuje uhićenje prilikom kojega dvojica muškaraca u civilu i jedan u uniformi, s oružjem u ruci, zapovijedaju muškarcu da iziđe iz automobila.

Osumnjičenik za pucnjavu je izišao, srušen je na zemlju i pretražen. Ubrzo je na mjesto događaja stiglo još naoružanih policajaca u uniformi.

"U osumnjičenikovu automobilu pronađeno je oružje", rekla je Corpus.

Zadnje masovno ubojstvo dogodilo se prije samo dva dana u Monterey Parku gdje je u pucnjavi ubijeno 11 osoba.

O pucnjavama je obaviješten i američki predsjednik Joe Biden, napisala je na Twitteru njegova glasnogovornica Karine Jean-Pierre. Predsjednik je "pozvao savezne snage reda da pruže svu potrebnu pomoć lokalnim vlastima", dodala je.

