Majka 14-godišnje djevojčice koja je ubijena nožem u prsa puštena je na slobodu uz jamčevinu nakon što je optužena za ubojstvo zajedno sa svojim partnerom.

Njezina kćer Scarlett Vickers pronađena je mrtva u petak 5. srpnja na imanju u Darlingtonu u Engleskoj. Za njezino ubojstvo optuženi su njezini roditelji Simon Vickers (48) i Sarah Hall (44).

Odvjetnik Sarah Hall podnio je zahtjev za jamčevinom te rekao da će to omogućiti njegovoj klijentici da "prežali smrt svoje kćeri okružena prijateljima i obitelji". Dodao je i kako bi njezin ostanak značio nepravdu za majku koja je izgubila kćer.

Pročitajte i ovo Komentar Ivane Petrović NATO samit u sjeni Bidenova gafa: "Stav Hrvatske o sporazumu o Ukrajini nije posve jasan"

Ravnateljica škole koju je Scarlett pohađala, pohvalila ju je.

"Scarlett je bila ljupka djevojka s velikim smislom za humor. Uvijek je bila besprijekorno dotjerana, puna poštovanja i pristojna", rekla je ravnateljica.

Slične su riječi o preminuloj imali i njezini prijatelji i kolege iz škole.

"Bila je vrlo druželjubiva i popularna. Jako će nedostajati svima koji su je poznavali", poručili su.

Scarlett je nekoliko sati prije svoje smrti objavila video na TikToku na kojem je bila obučena u crno i napisala "zanemarite nered, molim vas" ni ne sluteći na tragediju koja ju čeka.

A heartbreaking video, shared by 14-year-old Scarlett Vickers, captures her in her bedroom mere hours before she was tragically stabbed to death, allegedly by her parents.



Scarlett succumbed to a fatal 'single stab wound to the chest' and was discovered critically injured at… pic.twitter.com/Q8ULcSHGvn