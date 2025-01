Trump zaustavio isplatu: "Ovo je otimanje zdravstvenog osiguranja milijunima Amerikanaca"

Savezne države javljaju blokadu pristupa Medicaidu nakon Trumpove pauze financiranja.

Obavezni programi poput zajedničkog sveznog i državnog zdravstvenog osiguranja za siromašne i SNAP programa za pomoć u hrani nisu dio pauze u financiranju, priopćio je ured Bijele kuće za upravljanje i proračun.

No demokratski senator Ron Wyden rekao je da liječnici i bolnice u svih 50 saveznih država ne mogu pristupiti portalima za plaćanje, što znači da im je onemogućen pristup zdravstvenom osiguranju.

"Moj tim potvrdio je izvješća da portali Medicaida ne rade u svih 50 država nakon sinoćnjeg federalnog zamrzavanja financiranja. Ovo je jasan pokušaj otimanja zdravstvenog osiguranja preko noći milijunima Amerikanaca koji će uzrokovati smrt ljudi", napisao je Wyden na platformi X.

NEW: My staff has confirmed reports that Medicaid portals are down in all 50 states following last night's federal funding freeze. This is a blatant attempt to rip away health insurance from millions of Americans overnight and will get people killed. https://t.co/6cqzQpyOoz