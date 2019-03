Na aerodrom u Caracasu sletio je avion sa samoproglašenim venezuelanskim predsjednikom Juanom Guaidom.

Mediji javljaju da dolaskom riskira uhićenje. "Mi smo ovdje, u Venezueli, i nastavit ćemo se kretati prema naprijed", kazao je nakon što je izašao iz aviona.

Na snimci njegova dolaska vidi se da su ga na aerodromu dočekali diplomati iz SAD-a u Europske unije. Uz njih je i veliki broj Guaidovih pristaša koji mu skandiraju.

"Znamo rizike s kojima se součavamo. Jaki smo, nastavljamo", kazao je okupljenima Guaido.

Juan Guaido je bio u obilasku zemalja Latinske Amerike. BBC javlja da je svojim putovanjem prkosio zabrani koju mu je odredio Vrhovni sud zemlje kad je u veljači napustio Venezuelu.

Guaido je pozvao Venezuelance da se pridruže protuvladinim prosvjedima planiranima u ponedjeljak i u utorak. Pozvao je i predsjednika Nicolasa Madura da podnese ostavku.

Guaido je dobio podršku više od 50 zemalja. No, Maduro, kojeg podupiru Kina, Rusija i Kuba, ustrajava na tome da je on jedini legitimni predsjednik Venezuele.

Juan Guaido se 23. siječnja proglasio privremenim predsjednikom. Vrhovni sud te zemlje, u kojem dominiraju lojalisti predsjednika Madura, zabranio je Guaidu putovanja izvan Venezuele. Guaido je 22. veljače otputovao u Kolumbiju gdje je prisustvovao humanitarnom koncertu u organizaciji milijardera Richarda Bransona.

Guaido je vodio organizaciju dovođenja humanitarne pomoći Venezueli, no Maduro je odbio pomoć tvrdeći da se radi o zavjeri SAD-a kojom bi se njega srušilo s vlasti.

Nakon toga, Maduro je naredio zatvaranje granica prema Kolumbiji i Brazilu. Vojnici su blokirali kamione s pomoći što je izazvalo sukobe u kojima je poginulo najmanje pet ljudi. Madurova vlada je, bez ikakvih dokaza, tvrdila da je pomoć kontaminirana i kancerogena.

Osporavanje zabrane putovanja koju je uveo najviši sud u Venezueli vjerojatno će Guaida dovesti u probleme. "Ne može doći i otići, pravosudni sustav mu je zabranio napuštanje zemlje. Poštujem zakone", kazao je ranije Maduro.

Guaido je spreman i na uhićenje. "Ako se režim usudi oteti nas, to će biti posljednja pogreška koju su napravili", kazao je.

Njegovo uhićenje izazvalo bi ogromnu reakciju. Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton napisao je na Twitteru: "Venezuelanski privremeni predsjednik Juan Guaido najavio je planirani povratak u Venezuelu. Bilo kakve prijetnje ili djelo protiv njegova sigurna povratka bit će uzrok snažnog odgovora Sjedinjenih država".

