Američki potpredsjednik Mike Pence namjerava se prvi put sastati s venezuelskim oporbenim čelnikom u Kolumbiji u ponedjeljak, rekli su Penceovi savjetnici, u znak potpore Juanu Guaidou nakon vikenda ispunjenog nasiljem.

Vojska odana venezuelskom predsjedniku Nicolasu Maduru u subotu je blokirala konvoje humanitarne pomoći na prijelazu iz Kolumbije u Venezuelu koristeći suzavac i gumene metke te ubila dvoje prosvjednika. Sjedinjene Države zbog nasilja bi mogle nametnuti nove sankcije u ponedjeljak kako bi Madurova vlada ostala bez prihoda.

Pence putuje u kolumbijski glavni grad Bogotu kako bi se sastao sa skupinom regionalnih čelnika koji su priznali Guaida kao legitimnog čelnika Venezuele nakon što je Maduro održao izbore prošle godine čije rezultate oporba nije priznala. Viši američki dužnosnik rekao je novinarima u petak da će Pence biti spreman proglasiti nove sankcije na sastanku bude li pomoć vraćena, uz dodatni pritisak na državnu naftnu tvrtku PDVSA.

"Bude li ikakva nasilja, ili ikakve negativne reakcije hijerarhije venezuelskih vojnih snaga, također bi mogle biti nametnute mjere koje je najavio potpredsjednik i druge zemlje u pogledu toga da se još više zatvori međunarodni financijski krug", rekao je dužnosnik želeći ostati anoniman. Maduro opovrgava da postoji nestašica hrane i lijekova u Venezueli i kaže da je svrha pomoći potkopati vladu.

Američki državni tajnik Mike Pompeo na Twitteru je objavio da će "SAD poduzeti akciju protiv onih koji se protive mirnoj obnovi demokracije u Venezueli".

