Bivši šahovski prvak Gari Kasparov, ruski disident i protivnik Vladimira Putina, pozvao je u subotu Zapad da "isključi Rusiju s financijskih tržišta" zbog invazije na Ukrajinu.

"Isključite Rusiju sa svjetskih financijskih tržišta. Pobrinite se da ruski financijski sustav više ne proizvodi resurse za Putinov ratni stroj", rekao je Kasparov u razgovoru za Corierre della Sera u izdanju od subote.

Kasparov, koji trenutno prebiva u New Yorku, poručio je Zapadu da mora djelovati i pokazati Putinu koju će cijenu platiti.

''Dovedite do bankrota Putinov ratni stroj, zamrznite i zaplijenite ruske financije, i njegove'', rekao je Kasparov koji je i prije dva dana na svom Twitter računu napisao da nema smisla razgovarati te da nova jedinstvena poruka treba ponuditi Rusiji da se zaustavili ili bude potpuno izolirana.

''No, umjesto toga, vi samo govorite o ekonomskoj cijeni koju Putin mora platiti, no Ukrajinci plačaju svojim životima. One koji govore o gospodarskoj cijeni treba biti sram. Oni procjenjuju ekonomsku štetu nauštrb ljudskih života'', kazao je.

Kasparov, koji je sa 22 godine postao najmlađi neprikosnoveni svjetski prvak u šahu 1985. godine, tvrdi i da svijet treba naći zamjenu za rusku naftu i plin.

