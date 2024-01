SAD izveo još jedan napad na Jemen, oglasilo se i američko zapovjedništvo: "Imamo određene mete"

Američka vojska izvela je još jedan udar protiv Hutija u Jemenu, dan nakon pokretanja vala napada na gotovo 30 lokacija u toj zemlji kako bi degradirali sposobnost Hutija da napadnu brodove u Crvenom moru, rekli su u petak Reutersu dva američka dužnosnika.

Dužnosnici, koji su Reutersu govorili pod uvjetom anonimnosti, odbili su dati dodatne pojedinosti.

CNN je istodobno prenio da je SAD izveo daljnje napade na lokacije Hutija u Jemenu, prema američkom dužnosniku u petak navečer (po istočnom vremenu) te da su znatno manjeg opsega nego prethodne noći. Gađali su radar koji koriste Huti, rekao je dužnosnik.

Uskoro se oglasillo američko Središnje zapovjedništvo, koje je potvrdilo navode CNN-a.

"Oko 3:45 ujutro američke snage izvele su napad na radar u Jemenu. Napad je izveo brod USS Carney koristeći projektile Tomahawk i radi se o nastavku napada na određene mete koji je započet 12. siječnja, a koji je osmišljen da bi umanjio mogućnost Hutija da napada brodove", objašnjeno je na platformi X.

At 3:45 a.m. (Sana’a time) on Jan 13., U.S. forces conducted a strike against a Houthi radar site in Yemen. This strike was conducted by the USS Carney (DDG 64) using Tomahawk Land Attack Missiles and was a follow-on action on a specific military target associated with strikes… pic.twitter.com/YE5BKJLGBv