Tragovi tenkova te nešto što izgleda kao rovovi vide se na snimci iz zraka.

Ruski zapovjednici naredili su svojim trupama da kopaju rovove blizu Černobila, u radioaktivnoj Crvenoj šumi. Barem tako tvrdi ukrajinsko ministarstvo obrane koje je na Twitteru objavilo snimku drona koja pokazuje i rovove i tragove tenkova, snimljene u ožujku.

"Potpuno zanemarivanje ljudskog života, čak i svojih podređenih. Tako izgleda zemlja ubojica", napisali su uz objavu.

Crvena šuma nalazi se samo 500 metara od nuklearne elektrane u Černobilu, mjestu strašne nuklearne katastrofe 1986., kada je eksplodirao reaktor 4. Crvena šuma nazvana je tako zato što su borovi pocrvenili od radijacije koju su apsorbirali nakon nesreće.

Video proof. russian command did order its soldiers to dig fortifications near the Chornobyl nuclear power plant in the radioactive Red Forest in March, 2022. Complete neglect of human life, even of one's own subordinates, is what a killer-state looks like. pic.twitter.com/VLjNTaW3T3