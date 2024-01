Putin dodijelio rusko državljanstvo ratnom zločincu iz '90-ih i hrvatskoj liječnici: "Za njim je raspisana crvena Interpolova tjeralica"

Ruski predsjednik Vladimir Putin, potpisao je odluku u kojoj je dodijelio rusko državljanstvo Ratku Samcu, optuženom za ratne zločine 1990-ih i čije je izručenje tražila BiH te hrvatskoj liječnici Mireli Jakupanec.

Na potpisanom dokumentu, ime bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske nalazi se na 29. mjestu od ukupnih 44.

Rusija je 2016. godine odbila zahtjev Ministarstva pravde BiH za izručenjem Samca, kojeg se tereti za trostruko ubojstvo civila u Banjoj Luci 1993. godine. Osim toga, tereti ga se i za ratne zločine protiv civila u Ključu.

Kako navode pojedini ruski mediji, Samac živi u Rusiji od 1999. godine.

Samac je navodno '99. godine otišao na liječenje u Kurgan na južnom Uralu, a tamo je i uhićen 2016. na temelju zahtjeva iz BiH.

Nakon toga je Ella Pamfilova, koja je u to vrijeme bila državna pravobraniteljica za ljudska prava, od tužitelja zatražila da provedu istragu o zahtjevu za izručenje te je na tome ostalo, piše Radio Slobodna Europa.

Po dolasku u Rusiju, Samac je najprije dobio dozvolu za privremeni boravak, no u rujnu 2015. gone ona mu je produžena do 2020.

"Imamo informaciju da se Ratko Samac trenutno nalazi u Rusiji", rekla je 2016. Jelena Miljević, tadašnja glavna tajnica Kantonalnog suda u Bihaću.

Miljević je također izjavila da je za njim raspisana crvena tjeralica Interpola.

Osim Samca, na popisu se nalazi i hrvatska liječnica Mirela Jakupanec, koja je podržala rusku okupaciju ukrajinske regije Donjeck te tamo i živi.

Državljanstvo su još dobili i Kevin Johnson, američki profesionalni boksač, koji je blizak Kremlju te Brendan Leipsic, kanadski hokejaš koji igra u klubu iz Sankt Peterskurga.