Putin zbog pitanja poludio na novinara: "Jeste li poludjeli? To je glupo kao ovaj stol"

Ruski predsjednik Vladimir Putin je na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu održao konferenciju za medije na kojoj su sudjelovali i strani novinari.

"Jeste li poludjeli? To je glupo kao ovaj stol. Tko je to izmislio? To je glupost, razumijete li? To je gomila gluposti!", odgovorio je na pitanje namjerava li Rusija napasti NATO.

"Znate, oni nas stalno pokušavaju optužiti da mašemo nekim nuklearnim bombama", dodao je te se obratio novinaru Reutersa koji je pitao u kojim bi slučajevima Rusija mogla razmotriti upotrebu nuklearnog oružja u Ukrajini.

"Jesam li ja postavio pitanje o mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja? Ti si. Ti mi sugeriraš ovu temu i poslije ćeš reći da ja mašemo nuklearnim oružjem", ustvrdio je, izvijestio je Reuters.

Međutim, on nije odbacio mogućnost da Rusija zaista upotrebi nuklearno oružje.

"Iz nekog razloga Zapad vjeruje da Rusija nikada neće koristiti nuklearno oružje, ali mi imamo našu nuklearnu doktrinu. Pogledajte što ona kaže: Ako nečije djelovanje ugrožavaju naš suverenitet i teritorijalni integritet, smatramo da je moguće koristiti sve raspoložive sredstva. Ovo ne treba shvatiti olako", objasnio je.

"Ovo je veoma ozbiljna tema. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja koja je koristila nuklearno oružje tijekom Drugog svjetskog rata. Eksplozivna snaga bombi korištenih u Hirošimi i Nagasakiju bila je 20 kilotona. Naše taktičko nuklearno oružje ima eksplozivnu snagu od 70-75 kilotona", dodao je.

Ruski je predsjednik upozorio da bi Rusija mogla uzvratiti ako se zapadne zemlje direktno umiješaju u rat.

"Ako vidimo da su se ove zemlje uključile u rat protiv nas, zadržavamo pravo da postupimo na isti način. To dovodi do ozbiljnih problema", zaključio je.