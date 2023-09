VIDEO Šojgu prvi put otkrio dokad će trajati "specijalna vojna operacija" u Ukrajini

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu pred ruskim je dužnosnicima prognozirao kada će i kako rat, odnosno specijalna vojna operacija, u Ukrajini završiti.

"Cinične akcije sa Zapada i njihovi sljedbenici u Kijevu samo tjeraju Ukrajinu prema samouništenju.

U ovim okolnostima nastavljamo jačati borbenu snagu oružanih jedinica, posebno opskrbom modernog oružja i poboljšanjem obuke vojnika, uzimajući u obzir iskustvo specijalne vojne operacije", rekao je.

Na kraju snimke koju je objavio ukrajinski savjetnik ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko Šojgu je dodao da će "dosljednom provedbom mjera i aktivnosti planova do 2025. godine ostvariti zacrtane ciljeve".

The "special military operation" in Ukraine will last at least until 2025 - Shoigu.



"Consistent implementation of measures and activity plans until 2025 will allow us to achieve the goals we set."



What kind of goals did they set? Russian army will completely fall apart? There… pic.twitter.com/pvFQP12VZl