VIDEO Internetom se širi snimka ruskog kamiona iz kojega se širi dim: Nije pogođen, već je riječ o bizarnoj taktici

Zaštita vojnih postrojbi i objekata od neprijateljskog promatranja, izviđanja i napada može uključivati različite strategije, a ruske snage u Ukrajini koriste i jedno prilično jednostavno sredstvo - dim.

Internetom se proširila snimka koja prikazuje ruski vojni kamion koji koristi dimnu zavjesu kao zaštitu od ukrajinskih dronova. Prema objašnjenju vojnog stručnjaka Roba Leeja na X-u, riječ je o kamionu 177. pukovnije mornaričkog pješaštva koji raspršuje dim kako bi se obranio od FPV dronova opremljenih kamerama koje prenose sliku operateru drona.

Video of aKamAZ truck from the Russian 177th Naval Infantry Regiment deploying smoke to protect against FPV drones.