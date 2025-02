Rusija je u subotu lansirala baražnu paljbu bespilotnih letjelica i projektila na Ukrajinu, usmrtivši najmanje četiri civila i oštetivši stambene zgrade i infrastrukturu diljem zemlje, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je ruski projektil pao na stambenu zgradu u Poltavi, gradu u središnjoj Ukrajini, pri čemu je život izgubilo troje ljudi, a ozlijeđeno 10, uključujući jedno dijete.

Slovakian and Hungarian leaders Orban and Fico want to buy gas from the man who did this today.



Maybe they'll come to Poltava and watch rescuers pull dead children out from under the rubble?