VIDEO Ruski vojnici ostavili otvorena vrata svojih skladišta, nisu vjerovali što ih je snašlo

Ohrabrena ruskim osvajanjem Avdiivke, bivšeg ukrajinskog uporišta u istočnoj Ukrajini, ruska vojska je navodno poslala neka od svojih najboljih oklopnih vozila u južnu Ukrajinu u iščekivanju zasebne ofenzive.

Ali ukrajinske snage locirale su skladišta u kojima su Rusi skrivali tenkove T-72 i T-80, borbeno vozilo BMP-3 i inženjerijsko vozilo BREM, izvijestio je Forbes. A onda su vrlo vješti operateri ukrajinskih bespilotnih letjelica iz Odvojene predsjedničke brigade svojim bespilotnim letjelicama natovarenim eksplozivom iz prvog lica proletjeli kroz otvorena vrata skladišta i sustavno uništavali vozila unutra.

"Kao u streljani", navodi ukrajinski medij Cenzor.

Ubrzo su se skladišta zapalila, a vozila unutra, dva tenka, BREM, BMP i nekoliko kamiona s oružjem i opskrbnih kamiona zajedno vrijednih milijune dolara, su u potpunosti izgorjela.

