Jedan teretni brod je potopljen nakon eksplozije, a drugi je pogođen kod obale Ukrajine. Estonski Helt potopljen je kod Odese. Nestala su četiri člana posade. Na bangladeškom brodu Banglar Samriddhi kod Olvie, u napadu je ubijen inženjer.

Raketa ili bomba pogodili su teretni brod u bangladeškom vlasništvu u crnomorskoj ukrajinskoj luci Olvia, usmrtivši jednog člana posade, dok su u tijeku pokušaji spašavanja drugih osoba s broda, rekao je njegov vlasnik u četvrtak.

"Brod je napadnut i jedan inženjer je ubijen", rekao je Reutersu Pijush Dutta, izvršni direktor tvrtke Bangladesh Shipping Corp.

"Nije jasno je li bila bomba ili raketa i koja strana je izvršila napad. Drugih 28 članova posade su neozlijeđeni", rekao je, no nije dao druge detalje.

Brod Banglar Samriddhi pod zastavom Bangladeša ostao je blokiran u luci Olvia otkad je Rusija započela invaziju Ukrajine 24. veljače, te je pogođen projektilom u srijedu navečer, rekao je ranije u četvrtak službenik bangladeškog ministarstva vanjskih poslova.

U glavnom gradu Bangladeša, Dhaki, rusko veleposlanstvo priopćilo je na svojoj Facebook stranici na engleskom jeziku da se okolnosti incidenta "utvrđuju".

"Izražavamo duboku sućut bliskima i dragima preminuloga. Ruska strana poduzima sve napore da omogući siguran izlazak bangladeškog broda iz luke", rečeno je.

Snimke na društvenim mrežama prikazivali su članove posade koji su tražili pomoć nakon što je brod pogođen.

U jednom videu, drugi inženjer broda rekao je da je brod pogođen raketom i da je jedan član posade već mrtav.

"Nemamo struje. Generator za struju radi. Na rubu smo smrti. Još nismo spašeni. Molim vas spasite nas", rekao je pomorac.

U drugom videu, drugi član posade, Asiful Islam Asif, rekao je: "Molim vas spasite nas."

Mnoge kompanije koje se bave prijevozom tereta obustavile su plovidbe u pogođene crnomorske luke i druge terminale u Ukrajini, dok su premije osiguranja za putovanja u porastu posljednjih dana.

Barem tri komercijalna broda pogođena su projektilima od 24. veljače. Moskva je nazvala svoje djelovanje u Ukrajini "specijalnom operacijom".

Estonski teretni brod Helt potonuo je u četvrtak pokraj ukrajinske luke Odesa nakon eksplozije, rekao je upravitelj broda Igor Ilves, izvršni direktor menadžerske agencije Vista Shipping Agency sa sjedištem u Tallinnu.

"Brod je naposljetku potonuo", rekao je. "Dva člana posade bila su u čamcu za spašavanje na moru, a četiri su nestala. Ne znam gdje se trenutno nalaze", dodao je. Ilves je rekao da je moguće da je brod udario o minu.

In the area of ​​the Odessa Bay, the dry cargo ship Helt under the Panamanian flag, fired upon by the occupiers, is sinking. So far, only two survivors are known. pic.twitter.com/gOfOVJMc1R