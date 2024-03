VIDEO Rusi pogodili najveću branu u Ukrajini! Ispalili 150 projektila i dronova, vatra i dim sukljaju na sve strane

Rusija je u petak izvela najveći napad projektilima i bespilotnim letjelicama na ukrajinsku energetsku infrastrukturu do sada, pogodivši najveću branu u zemlji i uzrokujući nestanak struje u nekoliko regija, objavile su vlasti u Kijevu.

Rusija je ispalila 88 projektila i 63 bespilotne letjelice Shahed, od kojih je samo 37 odnosno 55 oboreno, objavilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, što je lošiji omjer nego inače koji može odražavati široku upotrebu hipersoničnih i balističkih projektila koje je teže oboriti.

Ukrajinska državna hidroenergetska tvrtka priopćila je da je u ruskom udaru pogođena najveća brana u Ukrajini, DniproHES u Zaporižji, ali da nije bilo opasnosti od pucanja, a pogođena je i elektroenergetska infrastruktura u drugim regijama.

"Trenutačno gori na postaji na brani. Hitne službe i radnici rade na mjestu događaja, rješavajući posljedice brojnih zračnih napada", rekao je Ukrhidroenerho, koji upravlja ukrajinskom mrežom brana.

#Ukraine's largest dam hit by #Russian strike during a wave of attacks aimed at the country's infrastructurepic.twitter.com/06pxQRDmz9 https://t.co/MgLwrFWFt7 — Yellow (@Yellow34950210) March 22, 2024

Ukrajinski ministar energetike Herman Haluščenko rekao je da je to najveći napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u nedavnoj prošlosti.

“Cilj nije samo oštetiti, nego ponovno pokušati, kao i prošle godine, uzrokovati raspad energetskog sustava zemlje velikih razmjera”, napisao je na Facebooku.

U zapadnoj regiji Hmelnicki jedna je osoba ubijena, a više ih je ozlijeđeno u ruskom napadu koji je oštetio ključnu infrastrukturu, rekao je lokalni dužnosnik, a prenijela ukrajinska javna televizija Suspilne.

Gradonačelnik Harkiva na istoku zemlje Ihor Terehov rekao je da semafori u drugom najvećem ukrajinskom gradu ne rade zbog udara na elektroenergetska postrojenja.

Putin's destruction of a dam this morning is proof of her saying that we do not attack dams and infrastructure for civilians in Ukraine.#UkraineRussiaWar #Dnipro #UkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/Yw4P0HHjDN — üzer ok (@uzer_ok) March 22, 2024

U međuvremenu, televizija Suspilne citirala je najveću privatnu energetsku tvrtku u zemlji DTEK koja je rekla da je Rusija pokrenula masovni napad na energetske objekte i pogodila neke od termoelektrana te tvrtke.

Tvrtka je upozorila na nestanak struje u jugoistočnoj regiji Dnipropetrovsku, prema televizijskoj kući.