Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VISOKI PREDSTAVNIK

Rusija reagirala zbog situacije u BiH: "Ne posjeduje nikakve ovlasti"

PišeHina, 12. srpnja 2026. @ 21:29 komentari
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova Foto: Afp
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Igor Matanović
    Nova teorija o "Cablegateu"

    Evo zašto je čip registrirao Matanovićevu kosu, a nije kad je lopta pogodila kabel
  2. Mirela Holy u čipkastoj suknji na zagrebačkoj špici 2026. - 2 4
    Uvijek privlači pažnju

    Suknja Mirele Holy je veliki modni hit – samo najodvažnije dame bi je nosile tijekom ljeta
  3. Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj - 2 0:29 30
    imaju trojicu sinova

    Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Rusija ne priznaje Crishocka kao privremenog visokog predstavnika u BiH
VISOKI PREDSTAVNIK
Rusija reagirala zbog situacije u BiH: "Ne posjeduje nikakve ovlasti"
U Pariz ne idu hrvatski avioni, već specijalna policija.
STIGAO ODGOVOR
Ništa od preleta iznad Pariza: MORH demantirao slanje vojnih letjelica u Francusku
Vrijeme sutra: Nastavlja se sunčano i vruće ljeto
VREMENSKA PROGNOZA
Kakvo nas vrijeme sutra čeka? Nastavlja se vruće ljeto, ali stižu i pljuskovi
Sve više sestara okreće leđa bolnicama, a liječnici prelaze u privatni sektor: "Potplaćeni su i preopterećeni" 2:28 5
Godišnje izvješće HZJZ-a
Sve više sestara okreće leđa bolnicama, a liječnici prelaze u privatni sektor: "Potplaćeni su i preopterećeni"
Premijer ide u Pariz na vojni mimohod na kojem sudjeluje naša specijalna policija
KOALICIJA VOLJNIH
Plenković putuje u Pariz: Sudjelovat će na mimohodu zbog kojeg je izbio sukob na vrhu
Roko se čudesno oporavlja nakon udara od 35.000 volti
JUNAK
Ovaj dječak je medicinsko čudo! Prije dva mjeseca borio se za život, a sada je poslao važnu poruku
Britanski par spašen iz požara u Španjolskoj
spašavanje u španjolskoj
"Čuli smo udaljene povike upomoć": Par tijekom požara pronađen u provaliji, opečeno im je 40 posto tijela
Roko se čudesno oporavlja nakon udara od 35.000 volti
JUNAK
Ovaj dječak je medicinsko čudo! Prije dva mjeseca borio se za život, a sada je poslao važnu poruku
Petnaest osoba poginulo u prevrtanju turističkog broda u Vijetnamu
U VIJETNAMU
Užasna tragedija: Prevrnuo se turistički brod, još se zbrajaju mrtvi
Rekonstrukcija velike akcije u susjedstvu: Aleksić policajcima oduzeo oružje i mobitele, pucao na njih pa im pobjegao
vlasti otkrile detalje
Rekonstrukcija velike akcije u susjedstvu: "Bio je u dobroj formi, trenirao je borilačke vještine, znao je rukovati oružjem, pucao na policajce"
Dnevnik Nove TV doznaje: Od utorka poskupljuje gorivo!
nove cijene
Nove cijene goriva: Dnevnik Nove TV doznaje što očekuje vozače
U padu zrakoplova u Donjoj Austriji dvoje mrtvih i dvoje teško ozlijeđenih
U AUSTRIJI
Poginuli pilot i putnica, panoramski let završio stravičnom tragedijom
Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću 5
"DIO POSLA"
VIDEO Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću: "Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno"
EU uvodi digitalni euro 3
Digitalno, i još digitalnog
Europa radi na novom načinu plaćanja, građani sumnjičavi: "Nije mi to baš..."
Vučić i SPC osudili presudu patrijarhu Porfiriju i crkvi u Sloveniji 3
NOVE TENZIJE
Vučić žestoko reagirao na presudu patrijarhu Porfiriju: "To pokazuje odnos..."
Pola radnika u Hrvatskoj ima plaću manju od 1319 eura, a štednja je nemoguća 3
PROSJEK ZARADE
"Imam osjećaj kao da samo radim za hranu": Pola radnika u Hrvatskoj ima plaću manju od 1319 eura
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Petnaest osoba poginulo u prevrtanju turističkog broda u Vijetnamu
U VIJETNAMU
Užasna tragedija: Prevrnuo se turistički brod, još se zbrajaju mrtvi
U Zadru poginuo radnik Vodovoda
UŽAS U ZADRU
Tragedija na obali! Poginuo radnik Vodovoda: Oglasili se direktor i gradonačelnik
Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću
"DIO POSLA"
VIDEO Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću: "Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno"
show
Vjenčali su se Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj 0:29 30
imaju trojicu sinova
Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina
Veliko slavlje u obitelji Rakitić, njihova starija kći proslavila 13. rođendan 0:29 26
veliko slavlje!
Starija kći Rakitićevih izrasla je u pravu ljepoticu, ponosni roditelji nisu skrivali emocije!
Poznata lica zablistala na otvorenju 77. Dubrovačkih ljetnih igara, ali sve poglede ukrao je Mrle svojim odvažnim izdanjem 6:37 14
ljubavni tepih
Mrle s raskopčanom košuljom ukrao svu pozornost na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara
zdravlje
Zašto žene češće doživljavaju orgazam same nego s partnerom?
Odgovor je dalo 27.931 žena
Zašto žene češće doživljavaju orgazam same nego s partnerom?
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Mogu ih raditi gotovo svi
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
zabava
"Ovo pokazuje kakav smo narod": Snimka iz Splita podigla prašinu na društvenim mrežama
Kakvo ponašanje…
"Ovo pokazuje kakav smo narod": Snimka iz Splita podigla prašinu na društvenim mrežama
Mađarske turiste na parkiralištu dočekao pomalo neobičan odbor za doček
Što reći?
Mađarske turiste na parkiralištu dočekao pomalo neobičan odbor za doček
Otkrila pravi način korištenja noža za guljenje, gledatelji shvatili da su ga cijelo vrijeme krivo koristili
Jeste li znali?
Otkrila pravi način korištenja noža za guljenje, gledatelji shvatili da su ga cijelo vrijeme krivo koristili
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
VIDEO Povratak Conora McGregora trajao je jednu minutu: Pogledajte neslavnu završnicu borbe za povijest
PUBLIKA U NEVJERICI
VIDEO Povratak Conora McGregora trajao je jednu minutu: Pogledajte neslavnu završnicu borbe za povijest
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
JE LI MOGUćE?
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
Evo zašto je čip registrirao Matanovićevu kosu, a nije kad je lopta pogodila kabel
Nova teorija o "Cablegateu"
Evo zašto je čip registrirao Matanovićevu kosu, a nije kad je lopta pogodila kabel
tv
Tajne prošlosti: Kako glumci ove serije pokazuju ljubav prema najbližima
TAJNE PROŠLOSTI
Kako glumci ove serije pokazuju ljubav prema najbližima
Daleki grad: Tko je glumac koji unosi nemir u napetoj seriji "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
Tko je glumac koji unosi nemir u napetoj seriji "Daleki grad"?
Daleki grad: Moraju pobjeći dok se situacija ne smiri
DALEKI GRAD
Moraju pobjeći dok se situacija ne smiri
putovanja
Kraj aktivnog vulkana: Neobični otok na kojem u izolaciji živi 170 ljudi 4
Aogashima
Kraj aktivnog vulkana: Neobični otok na kojem u izolaciji živi 170 ljudi
Recept za neodoljive pljeskavice koje slast duguju - tikvicama
Pune okusa
Recept za neodoljive pljeskavice koje slast duguju - tikvicama
Proteinske palačinke krem sir i jaja recept
Slatko zadovoljstvo
Samo 2 sastojka su vam potrebna za ove prefine proteinske palačinke - tako su mekane i lagane
novac
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Snažan interes javnosti
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
lifestyle
Mirela Holy u crnoj čipkastoj suknji na zagrebačkoj špici 2026. 4
Uvijek privlači pažnju
Suknja Mirele Holy je veliki modni hit – samo najodvažnije dame bi je nosile tijekom ljeta
Zagreb špica: Temperley London haljina i Gucci torba u street style izdanju 6
SAVRŠENO!
Ljepotica iz Zagreba u "anđeoskom" izdanju koje tako dobro krši pravila ljetne mode
Ulična moda Zagreb brineta u mini haljini i balerinkama 2026. 6
Savršeno ljetno izdanje
Uz ovu divnu mini haljinu brinete sa zagrebačke špice štikle bi bile samo višak
sve
Mirela Holy u crnoj čipkastoj suknji na zagrebačkoj špici 2026. 4
Uvijek privlači pažnju
Suknja Mirele Holy je veliki modni hit – samo najodvažnije dame bi je nosile tijekom ljeta
VIDEO Povratak Conora McGregora trajao je jednu minutu: Pogledajte neslavnu završnicu borbe za povijest
PUBLIKA U NEVJERICI
VIDEO Povratak Conora McGregora trajao je jednu minutu: Pogledajte neslavnu završnicu borbe za povijest
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
JE LI MOGUćE?
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene