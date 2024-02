Rusija mijenja zakon? Udaja za poginule vojnike donosi novac i povlastice

Prema prijedlogu novog ruskog Zakona o novačenju napokon bi trebao doći kraj diskriminaciji nevjenčanih parova u situacijama kada je muškarac unovačen i poginuo u borbi.

Trenutno se obitelji poginulog borca ​​isplaćuje gotovina kao odšteta za njegovu smrt. Ako je mobilizirani muškarac ili vojnik bio oženjen, novac pripada njegovoj supruzi, a u suprotnom može otići njegovim roditeljima.

Prema nacrtu novog zakonskog prijedoga, osoba koja živi u izvanbračnoj zajednici trebala bi ispunjavati uvjete za dobivanje novca i druge povlastice.

Udavanjem za poginulog vojnika, ratna udovica će za sebe i svoju eventualnu djecu moći zatražiti iste povlastice kao i one koje su se udale ranije te dobiti novčanu pomoć od oko 40.000 eura, piše The Sun.



Na tragu je to onoga što je ruski predsjednik Vladimir Putin kazao još lani: ''Moramo razmisliti o tome što da radimo sa ženama koje nemaju vjenčani list, no poginuo im je partner s kojim su neko vrijeme živjele.''

Da bi se kvalificirale za dobivanje povlastica, žene će sudu morati dokazati da su doista s palim borcem prije rata živjele u nevjenčanom braku.



U nacrtu zakona navodi se da će se izvanbračna zajednica sudski proglasiti brakom, a podaci će biti upisani u službeni državni registar matičnih knjiga.