Ruska vojska ponovo se koristila oružjem koje u sekundi proždire ljudsko meso i praktički uništava sve pred sobom.

Rusija se nastavlja koristiti brutalnim taktikama na istoku Ukrajine. Jučer je vojska ruskog predsjednika Vladimira Putina doživjela velike gubitke što je ujedno bio i najsmrtonosniji dan rata.

Ukrajina je objavila kako je jučer ubijeno 1090 ruskih vojnika. Osim vojnika, uništeno je 8 tenkova, 7 oklopnih vozila, a stradala je i ostala mašinerija.

Snimke pokazuju da je Rusija na gubitke reagirala upotrebom moćnog oružja s termitom, koje proždire ljudsko meso, metal i beton. Na snimci se vidi, kako se ispaljeno sredstvo spušta na grad Vuhledar koji je jedan od ključnih rudarskih gradova udaljen 90 kilometara od Bahmuta, prenosi Daily Mail.

Rusi su ovom taktikom već koristili ranije u ratu, a izgleda kako su se vratili starim navikama. Oružje se sastoji se od praha aluminija i željezova oksida, a gori na temperaturi većoj od 2400 stupnjeva. Ako dođe u kontakt s ljudskim mesom, u sekundama ga otapa do kosti.

Najžešće borbe vode se trenutno oko Bahmuta, koji Rusi već 9 mjeseci pokušavaju osvojiti. Kijev se zasada uspješno brani i pokušava kupiti dovoljno vremena da se organizira protuofenziva.

